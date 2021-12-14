En Hamarat Benim Çağla kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Kadir ile En Hamarat Benim bu haftada heyecanlı geçiyor. Zorlu görünen yarışmacılar haftanın ilk gününden hünerlerinden küçük tüyolar vermeye başladılar. Peki bu haftaki yarışmacıları kimler? Hangi yemekler yapılacak, yarışmacılardan kim büyük ödülün sahibi olacak?

Kadir ile En Hamarat Benim Çağla kimdir?

Genç yarışmacı iddialı görünüyor. Kendi sırasında harika bir menü çıkartacağını söyleyen yarışmacı altınlarıda alacağından emin şekilde konuştu. Şimdi herkes Çağla'nın sırasının gelmesini dört gözle bekliyor.