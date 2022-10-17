En Hamarat Benim Büşra Kimdir?
Hafta içi ekranların en sevilen programı En Hamarat Benim tüm hızıyla devam ediyor. Yarışma programının yeni hafta yarışmacılarının kimler olduğu merak ediliyor. Peki yeni yarışmacılardan Büşra hanım kimdir?
Hafta içi ekranların en sevilen programı En Hamarat Benim tüm hızıyla devam ediyor. Yarışma programının yeni hafta yarışmacılarının kimler olduğu merak ediliyor. Peki yeni yarışmacılardan Büşra hanım kimdir?
EN HAMARAT BENİM
BÜŞRA HANIM KİMDİR?
Yeni hafta yarışmacılarından Büşra 35 yaşında, ev hanımı yarışmada başarılı olacağını ve kendine güvendiğini söyleyen Büşra büyük ödülü alacağını söyledi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|10
|21
|2. Başakşehir
|9
|20
|3. Beşiktaş
|10
|19
|4. Konyaspor
|10
|18
|5. Trabzonspor
|10
|18
|6. Fenerbahçe
|8
|17
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Kayserispor
|10
|16
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Kasımpaşa
|10
|13
|11. Alanyaspor
|10
|12
|12. Karagümrük
|9
|9
|13. Giresunspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|9
|8
|15. Ankaragücü
|8
|7
|16. Sivasspor
|9
|7
|17. Antalyaspor
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|9
|18
|2. Eyüpspor
|9
|18
|3. Bodrumspor
|9
|17
|4. Boluspor
|8
|15
|5. Pendikspor
|8
|15
|6. Sakaryaspor
|9
|15
|7. Rizespor
|8
|13
|8. Samsunspor
|9
|13
|9. Tuzlaspor
|9
|12
|10. Bandırmaspor
|8
|12
|11. Manisa FK
|8
|12
|12. Erzurumspor
|8
|9
|13. Altınordu
|8
|9
|14. Adanaspor
|9
|8
|15. Göztepe
|8
|8
|16. Altay
|9
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|9
|6
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. M.City
|10
|23
|3. Tottenham
|10
|23
|4. Chelsea
|9
|19
|5. M. United
|9
|16
|6. Newcastle
|10
|15
|7. Brighton
|9
|14
|8. Liverpool
|9
|13
|9. Brentford
|10
|13
|10. Bournemouth
|10
|13
|11. Fulham
|10
|12
|12. West Ham United
|10
|11
|13. Crystal Palace
|9
|10
|14. Everton
|10
|10
|15. Leeds United
|9
|9
|16. Aston Villa
|10
|9
|17. Wolves
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Leicester City
|10
|5
|20. Nottingham Forest
|10
|5