En Hamarat Benim Büşra Kimdir?

Hafta içi ekranların en sevilen programı En Hamarat Benim tüm hızıyla devam ediyor. Yarışma programının yeni hafta yarışmacılarının kimler olduğu merak ediliyor. Peki yeni yarışmacılardan Büşra hanım kimdir?

EN HAMARAT BENİM

BÜŞRA HANIM KİMDİR?

Yeni hafta yarışmacılarından Büşra 35 yaşında, ev hanımı yarışmada başarılı olacağını ve kendine güvendiğini söyleyen Büşra büyük ödülü alacağını söyledi.