En Hamarat Benim Büşra Hanım Kimdir?

En Hamarat Benim hafta içi her gün ekranların en sevilen yemek programı olmaya devam ediyor. Bu hafta da birbirinden hamarat yarışmacıların katıldığı programın yeni yarışmacılarının kimler olduğu merak ediliyor. Yeni yarışmacılardan Büşra'yı yakından tanıyalım...

Kim Kimdir? 17.10.2022, 14:48 17.10.2022, 15:04
En Hamarat Benim Büşra Hanım Kimdir?

En Hamarat Benim hafta içi her gün ekranların en sevilen yemek programı olmaya devam ediyor. Bu hafta da birbirinden hamarat yarışmacıların katıldığı programın yeni yarışmacılarının kimler olduğu merak ediliyor. Yeni yarışmacılardan Büşra'yı yakından tanıyalım...

EN HAMARAT BENİM

BÜŞRA HANIM KİMDİR?

31 yaşında ev hanımı olan Büşra yarışmaya büyük ödülü kazanmak için katıldı. Kendine yemeklerinde güvenen Büşra iddialı yemekler yapacağını söyledi. Bakalım Büşra'ın günü nasıl geçecek?

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