En Hamarat Benim Ayten Hanım Kimdir?

En Hamarat Benim hafta içi her gün ekranların en sevilen yemek programı olmaya devam ediyor. Bu hafta da birbirinden hamarat yarışmacıların katıldığı programın yeni yarışmacılarının kimler olduğu merak ediliyor. Yeni yarışmacılardan Ayten'i yakından tanıyalım...

EN HAMARAT BENİM

AYTEN KİMDİR?

41 yaşında ev hanımı olan Ayten yarışmaya büyük ödülü kazanmak için katıldı. Kendine yemeklerinde güvenen Ayten iddialı yemekler yapacağını söyledi. Bakalım Ayten'in günü nasıl geçecek?