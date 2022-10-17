En Hamarat Benim Ayşe Kimdir?

Hafta içi ekranlarının en sevilen yemek yarışması izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Yarışmanın yeni yarışmacıları merak ediliyor. Peki İlk hafta yarışmacısı Büşra kimdir?

EN HAMARAT BENİM AYŞE KİMDİR?

İlk gün yarışacak olan yarışmacısı enerjili ve hamarat olduğunu iddia etti. 26 yaşındaki yarışmacı menüsünün zor olduğunu ve yarışmayı kazanacağını belirtti. Bakalım ilk hafta yarışmacısı Büşra'nın performansı nasıl olacak? Büyük ödülün sahibi olacak mı?