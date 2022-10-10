En Hamarat Benim Arzu Kimdir?
Ekranların en sevilen yarışma programı En Hamarat Benim yeni sezona reyting rekorlarıyla başladı. Sevilen programın yeni yarışmacıların da kim oldukları merak ediliyor. Peki yeni hafta yarışmacılarından Arzu kimdir?
Ekranların en sevilen yarışma programı En Hamarat Benim yeni sezona reyting rekorlarıyla başladı. Sevilen programın yeni yarışmacıların da kim oldukları merak ediliyor. Peki yeni hafta yarışmacılarından Arzu kimdir?
EN HAMARAT BENİM
ARZU HANIM KİMDİR?
28 yaşındaki Arzu hanım hamaratlığını konuşturmak istiyor. Haftaya iddialı giriş yapan yarışmacının alacağı puan merakla bekleniyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|9
|18
|2. Beşiktaş
|9
|18
|3. Konyaspor
|9
|18
|4. Fenerbahçe
|8
|17
|5. Başakşehir
|7
|17
|6. Galatasaray
|8
|17
|7. Trabzonspor
|8
|16
|8. Kayserispor
|9
|13
|9. Gaziantep FK
|9
|12
|10. Kasımpaşa
|8
|12
|11. Alanyaspor
|9
|9
|12. Giresunspor
|8
|8
|13. İstanbulspor
|8
|8
|14. Ankaragücü
|8
|7
|15. Antalyaspor
|8
|7
|16. Hatayspor
|8
|7
|17. Karagümrük
|8
|6
|18. Sivasspor
|8
|4
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|17
|2. Keçiörengücü
|8
|15
|3. Pendikspor
|8
|15
|4. Bodrumspor
|8
|14
|5. Samsunspor
|8
|13
|6. Boluspor
|7
|12
|7. Bandırmaspor
|7
|12
|8. Sakaryaspor
|8
|12
|9. Manisa FK
|7
|11
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|8
|9
|12. Erzurumspor
|7
|9
|13. Adanaspor
|8
|8
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Gençlerbirliği
|7
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|7
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|8
|3
|19. Denizlispor
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|9
|24
|2. M.City
|9
|23
|3. Tottenham
|9
|20
|4. Chelsea
|8
|16
|5. M. United
|8
|15
|6. Newcastle
|9
|14
|7. Brighton
|8
|14
|8. Bournemouth
|9
|12
|9. Fulham
|9
|11
|10. Liverpool
|8
|10
|11. Brentford
|9
|10
|12. Everton
|9
|10
|13. West Ham United
|9
|10
|14. Leeds United
|8
|9
|15. Crystal Palace
|8
|9
|16. Aston Villa
|8
|8
|17. Southampton
|9
|7
|18. Wolves
|9
|6
|19. Leicester City
|9
|4
|20. Nottingham Forest
|8
|4