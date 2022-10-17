En Hamarat Benim Alper Kimdir?

Ekranların en sevilen yarışma programı En Hamarat Benim yeni sezona reyting rekorlarıyla başladı. Sevilen programın yeni yarışmacıların da kim oldukları merak ediliyor. Peki yeni hafta yarışmacılarından Alper kimdir?

EN HAMARAT BENİM

ALPER HANIM KİMDİR?

28 yaşındaki Alper hanım hamaratlığını konuşturmak istiyor. Haftaya iddialı giriş yapan yarışmacının alacağı puan merakla bekleniyor.