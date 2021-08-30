Emre Oğuztürk kimdir, nereli ve kimdir?

1992 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbulda tamamlamıştır. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünde lisans eğitimine başlamış ve 2014 yılında ikincilik derecesi ile yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. 2017 yılında mülki idare amirliği mesleğine intisap etmiş olup, Kayseri Vilayet stajına müteakip, sırasıyla Çanakkale-Gelibolu ve Eskişehir-Sivrihisar ilçelerinde Kaymakam Refikliği stajlarının ardından Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde Kaymakam Vekilliği görevini yürütmüştür. Sonrasında İngiltere University of Leicester'da İngilizce eğitimi almış ve Birleşik Krallıkta uygulanan seçim sistemleri başta olmak üzere çeşitli konularda inceleme ve araştırmalarda bulunmuştur. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsündeki yüksek lisans eğitimini, Türkiye Varlık Fonu konulu çalışması ile tez aşamasında sürdürmekte olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.