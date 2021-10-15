Emre Karayel'in yeni projesi nedir? Emre Karayel Kimdir?

Oyuncu Emre Krayelin yeni projesi nedir? Hangi Dizide oynayacak? Sinemalarda mı kalacak? Emre Karayel kimdir kaç yaşındadır? Evli mi?

Emre Karayel yeni projesini belirledi!

Fox TV’de yayınlanan Son Yaz dizisiyle ilgili final kararının verilmesinin ardından oyuncular da yeni projelere yönelmeye başladı. Dizinin oyuncularından Emre Karayel ise ilk sezonun son bölümünde diziden ayrılan isimlerden biri olumuştu.

Son Yaz dizisinde avukat Fatih karakterini canlandıran Emre Karayel, yapımdan ayrıldıktan sonra uzun bir yaz tatili yaptı. Tatil sona erer ermez de yeni projesi için anlaşmaya imza attı.

Deneyimli oyuncu ATV’nin en uzun soluklu dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezonunda rol alacak. Yedinci sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan dizi bu sezon bünyesine birçok yeni oyuncuyu kattı. Bunlardan biri de Emre Karayel oldu.

48 yaşındaki tiyatro kökenli oyuncu adını ilk olarak Bir İstanbul Masalı dizisinde canlandırdığ Zekeriya karakteriyle duyurdu. En büyük çıkışını ise hiç kuşkusuz Demet Evgar’la birlikte rol aldığı 1 Kadın 1 Erkek dizisiyle yaptı.

Bugüne kadar Bizim Evin Halleri, Kurtlar Vadisi, Gümüş, Canım Ailem gibi birçok dizide rol alan Karayel’i en son Son Yaz dizisinde izlemişti. Deneyimli oyuncu bu sezon Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alacak.

199 bölüm yayınlanan atv dizisinin başrolünde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba bulunuyor. Bu sezon hem kadro hem de hikaye olarak yenilenen dizi için birçok önemli isim ile anlaşmalar yapıldı.

Emre Karayel (d. 18 Ekim 1972, Kadirli, Osmaniye), Türk oyuncu.

Emre Karayel, 18 Ekim 1972 tarihinde, Kadirli'de dünyaya geldi. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nin ardından Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’ne girdi.[kaynak belirtilmeli] Bölümü tamamlamadan Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ne geçti.[kaynak belirtilmeli] Üniversiteyi 1999 yılında bitirmesinin ardından TRT’de çalışmaya başlayan Karayel, sunuculuk yaptı ve çocuk programları hazırladı.

2000 yılında, TRT'de yayınlanan Ablam Böyle İstedi dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına adım atan Karayel,[kaynak belirtilmeli] 2002 yılında Kuzenlerim ve 2003 yılında kendisini şöhrete taşıyan yapım olan Bir İstanbul Masalı'nda rol aldı. Karayel’in rol aldığı pek çok dizinin içerisinde en göze batanları Gümüş, Kurtlar Vadisi Pusu ve Canım Ailem oldu.

TV dizilerinin yanı sıra sinemaya da adım atan Karayel, ilk beyaz perde denemesini 2006 yılında vizyona giren ve yönetmenliğini Onur Ünlü’nün üstlendiği Polis ile yaptı. Polis'i 2007 yılında Zincirbozan, 2008 yılında Usta ve 2009 yılının en çok ses getiren yerli yapımlarından birisi olan Başka Dilde Aşk takip etti.

Sinema ve TV dizileri ile tanınmış olsa da tiyatrodan da asla kopmayan Karayel, Testosteron, Othello, Ghetto ve Azizname gibi pek çok başarılı tiyatro oyununda yer aldı. Testosteron’daki rolü ile 13. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal Ya Da Komedi Erkek Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Emre Karayel, en son FOX’ta 8 Nisan 2015'te final yapan ve baş rollerini Demet Evgar ile paylaştığı 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk adlı dizide oynamıştır.2017 yılında FOX'ta Sıradaki Gelsin adlı yarışmayı sunmuştur.

Emre Karayel 14 Haziran 2018-3 Mayıs 2020 tarihleri arasında Çarkıfelek adlı yarışmayı Kanal D ekranlarında sunmuştur.