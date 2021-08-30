Emrah Bütün kimdir, nereli ve kaç yaşında?



01.02.1989 tarihinde Sivas’ ın Akıncılar İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Tekirdağ’ da tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı’ nda Gelir Uzman Yardımcısı olarak memuriyet hayatına başladı. 25 Temmuz 2017 tarihinde Kaymakam Adayı olarak göreve intisap ettikten sonra sırasıyla Gaziantep Valiliğinde Vilayet Stajı, Adana - İmamoğlu ve Ankara - Kahramankazan ilçelerinde Refiklik Stajı, Kırklareli ili Pehlivanköy ilçesinde 8 ay süreyle Kaymakam Vekilliği yaptı. Akabinde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ nde 3 ay süre ile yabancı dil kursu aldı. Ankara’ da Mülkiye Teftiş Stajını Mülkiye Başmüfettişi Yener YÜKSEL’ in refakatinde tamamladıktan sonra yurtdışı stajı kapsamında 8 ay süre ile bilgilerini artırmak ve uygulamaları yerinde görmek amacıyla İngiltere’ de University of Sheffield’ da eğitim aldı.

Emrah BÜTÜN, matematik öğretmeni Pınar BÜTÜN ile evli olup İngilizce bilmektedir.