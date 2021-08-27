Emin Bağlı kimdir, nereli ve kaç yaşında?



1986 Şanlıurfa Birecik doğumlu olan Kaymakamımız İlk ve Orta öğrenimini Şanlıurfa İli Birecik İlçesinde tamamladı. Lisans eğitimini Kırıkkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Sırası ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Adıyaman Üniversitesi ve Maliye Bakanlığında çalıştı. 9 Mart 2015 tarihinde Kırıkkale Kaymakam Adayı olarak Mülki İdari Hizmetler sınıfına intisap etti. Valilik Stajını Kırıkkale, Kaymakam Refikliği Stajını Ankara Etimesgut ve Gaziantep Nizip’ te tamamladı. Vekaleten Malatya Kale İlçesinde Kaymakam Vekilliği yaptı. Yurtdışı stajını İngiltere' de tamamladı. Nihai Kaymakamlık kursunu başarı ile tamamladıktan sonra, 07.03.2017 tarihinde araban kaymakamlığı görevini vekaleten, 01.06.2017 tarihli ve 30083 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Mülki İdare Amirlerine İlişkin 2017/104 ve 2017/230 sayılı Müşterek Kararname ile Araban Kaymakamlığı görevini 06.06.2017-23.08.2019 tarihleri arası asaleten yürüttü.

07 Ağustos 2019 tarihli ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Karkamış Kaymakamlığına atanmış ve 23.08.2019 tarihinde ilçemizdeki görevine başlamıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.





1- Suriye Görev Gücü Kapsamında Cerablus İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerini yürütmek (Fırat Kalkanı Harekâtı sonrasında Suriye ülkesinin güvenli bölgesinde yaşayan sivil halka yönelik resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarınca gerçekleştirilecek her türlü insani yardım faaliyetlerinin yürütülmesi ve koordinasyonun sağlanması)



2- VALİLİK MAKAMINCA VERİLECEK DİĞER GÖREVLER

