Elkızı dizisi Aslı kimdir? Pelinsu Çileli kimdir? kaç yaşında? nereli?

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Aslı Yaman / PELİNSU ÇİLELİ

Harun’un gizli aşkı..Aralarında büyük bir çekim var. Şimdilik kimse bilmez ancak Aslı gerçekte evli bir kadındır. Kocası belalı bir adam… Nitelikli dolandırıcılık suçundan (borsacı vs) hapiste...