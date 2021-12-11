Elkızı dizisi Aslı kimdir? Pelinsu Çileli kimdir? kaç yaşında? nereli?
Ekranların sevilerek seyredilen dizisinin konusu nedir? Hangi konular ele alınmıştır? Elkızı dizisi konusu nedir? Elkızı dizisi yeni sezonda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. El kızı oyuncuları kimler?
Ekranların sevilerek seyredilen dizisinin konusu nedir? Hangi konular ele alınmıştır? Elkızı dizisi konusu nedir? Elkızı dizisi yeni sezonda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. El kızı oyuncuları kimler?
Aslı Yaman / PELİNSU ÇİLELİ
Harun’un gizli aşkı..Aralarında büyük bir çekim var. Şimdilik kimse bilmez ancak Aslı gerçekte evli bir kadındır. Kocası belalı bir adam… Nitelikli dolandırıcılık suçundan (borsacı vs) hapiste...
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|16
|36
|2. Hekimoğlu Trabzon
|16
|34
|3. Sivas Belediyespor
|16
|30
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|16
|30
|5. Ankaraspor
|17
|29
|6. Afjet Afyonspor
|16
|28
|7. Çorum FK
|16
|28
|8. Bodrumspor
|16
|27
|9. Somaspor
|17
|26
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|16
|26
|11. İnegölspor
|16
|24
|12. Serik Belediyespor
|16
|23
|13. Turgutluspor
|17
|21
|14. Etimesgut Belediyespor
|17
|20
|15. Diyarbekirspor
|16
|18
|16. Sarıyer
|16
|15
|17. Ergene Velimeşespor
|16
|11
|18. Adıyaman FK
|16
|10
|19. Kahramanmaraşspor
|16
|6
|20. Niğde Anadolu FK
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|16
|30
|3. Hatayspor
|16
|29
|4. Fenerbahçe
|15
|27
|5. Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|16
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|16
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|15
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|15
|14
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Erzurumspor
|14
|28
|3. Ümraniye
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|15
|25
|6. Kocaelispor
|15
|23
|7. Gençlerbirliği
|15
|23
|8. Samsunspor
|14
|22
|9. Tuzlaspor
|14
|22
|10. Boluspor
|15
|20
|11. İstanbulspor
|14
|20
|12. Adanaspor
|16
|20
|13. Menemenspor
|15
|19
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Ankara Keçiörengücü
|15
|17
|16. Manisa FK
|15
|17
|17. Denizlispor
|15
|15
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|16
|38
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
|8. Wolverhampton
|16
|21
|9. Brentford
|16
|20
|10. Brighton
|15
|20
|11. Aston Villa
|15
|19
|12. Leicester City
|15
|19
|13. Everton
|15
|18
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10