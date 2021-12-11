Elkızı Ayfer kimdir? kaç yaşında? Nur Yazar kimdir?

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Ayfer Bozdağlı / NUR YAZAR

Taşralı, atladığı sınıfa beceriksizce ayak uydurmaya çalışan, dedikoducu, köylü kurnazı...

Ayfer anne ve babası ölünce kardeşini tek başına büyütmüş... Yalnızlığı onu kasabada savunmasız bir hale getirmiş. Resul bundan faydalanmış ve metreslerinden biri yaparak, güya Ayfer'i korumuş... Ayfer hiç ummazken Zeliha'nın ölümünden sonra Cavidan tarafından gelin olarak seçilmiş...

En büyük korkusu Resul'ü ya da Cavidan'ı kızdırmak... Hayal bile edemeyeceği bu hayatı kaybetmekten çok korkar. Ancak çenesini tutamaz. Çizgileri aşmaya cesaret edemese de sık sık çizgileri zorlar