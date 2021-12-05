Elbet Bir Gün Gizem kimdir? Gizem'i oynayan Sinem Ünsal kim, kaç yaşında, nereli, boyu kaç?

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SİNEM ÜNSAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Sinem Ünsal, 1993 yılında doğdu. Üniversite eğitimine kadar İzmir/Foça'da yaşadı.

2016 tarihinde Azeri kökenli bir baba ve Çerkez kökenli bir annenin ikinci çocuğu olarak İzmir'de doğmuştur. Asker olan babası sayesinde birçok şehir dolaştı. Üniversite eğitimine kadar İzmir, Foça'da yaşadı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Bölümü'nde çift-ana dal lisans programını tamamladı. Müfit Aytekin Atölye'de oyunculuk eğitimleri aldı.

2016 itibarıyla TV dizilerinde rol almaya, 2019 Ocak ayı itibarıyla tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.

2019 - Yapıkredi Afife Jale Ödülleri'nde Genç Yetenek kategorisine aday gösterildi. 2019 - 25. Lions Türkan Kahramankaptan Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En İyi Genç Kadın Oyuncusu ödülü verildi.

2019 yılında Mucize Doktor dizisinde Nazlı karakterini canlandırdı.

SİNEM ÜNSAL'IN OYNADIĞI DİZİLER

Elbet Bir Gün / 2021

Mucize Doktor / 2019-2021

Kızım / 2018-2019

Siyah Beyaz Aşk / 2017-2018

Çoban Yıldızı / 2016 - 2017

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