El Kızı Resul kimdir? Fikret Kuşkan kimdir? kaç yaşında, nereli?

Ekranların sevilerek seyredilen dizisinin konusu nedir? Hangi konular ele alınmıştır? Elkızı dizisi konusu nedir? Elkızı dizisi yeni sezonda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. El kızı oyuncuları kimler?

FİKRET KUŞKAN

Nobran, hoyrat, kaba, sevgisiz, acımasız bir adam... Çok zeki ama kötücül bir zeka...

Ağzında altın kaşıkla doğmuş. Babasının sıfırdan var ettiği şirketin başına geçtiğinde olumsuz olan bütün özellikleri işe yaramış ve adeta bir korku imparatorluğu yaratmış...

Birden çok kadınla ilişkisi var. Evlendiğinde de bu ilişkilerini sürdürmüş. Ama her zaman gözde metresi Nermin olmuş...