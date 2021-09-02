EDHO'da oynayan Sabina Toziya kimdir, neden vefat etti?

Güzel oyuncu Sabina Toziya'dan acı haber. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynuyan usta oyuncu kimdir ve neden vefat etti?

Kim Kimdir? 02.09.2021, 10:55
EDHO'da oynayan Sabina Toziya kimdir, neden vefat etti?

Güzel oyuncu  Sabina Toziya'dan acı haber.  Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynuyan usta oyuncu kimdir ve neden vefat etti?

Bir süredir beyninde tümör tespit edildiği için tedavi gören usta oyuncu Sabina Toziya, 75 yaşında aramızdan ayrıldı. İşte Sabina Toziya ile ilgili bilgiler...

SABİNA TOZİYA KİMDİR?

Sabina Toziya, 17 Nisan 1946 yılında Üsküp'te dünyaya gelmiştir. Tam olarak adı; Sabina Ajrula Tozija'dır. Sabina Toziya, Üsküp Devlet Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi almıştır. Üsküp, Makedonya ve Yugoslavya'da oyunculuk yapan Sabina Toziya Türkiye'de ilk kez Star TV ekranlarında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisi ile televizyon ekranlarında yer almaya başlamıştır. Sabina Toziya ayrıca ülkemizde 1976 yılı yapımlı Öyle Olsun ve 2016 yapımı Annemin Yarası isimli filmlerde de rol almıştır.


Şimdilerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli karakterine hayat veren Sabina Toziya, 1.65 metre boyunda, 73 kilo ve Koç burcudur.

Sabina Toziya'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Hayriye Çakırbeyli) (TV Dizisi)
2016 – Annemin Yarası (Mevlide) (Sinema Filmi)
2015 – Muhteşem Yüzyıl Afife Hatun (TV Dizisi)

#sabina toziya
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