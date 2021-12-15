Ece Üner ile Susma Mustafa Karaduman kimdir? Mustafa Karaduman konusu nedir?

Ece Üner ile Susma hafta içi hergün ekranlarda izleyicileriyle buluşuyor. Ece Üner ile Susma programının konukları kimler olacak? Hangi konular ele alınacak?

Mustafa Karaduman Kimdir?

Ece Üner programına başvuruda bulunan Mustafa bey eşiyle sadece bir gün evli kaldığını dile getiriyor.

Bu birgünlük evlilikten sonra bazı sebebten dolayı boşandık nafaka ödemek istemiyorum dedi.