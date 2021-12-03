Ece Üner ile Susma Gizem kimdir?

Ece Üner ile Susma programı tüm hızıyla devam ediyor. Peki hangi konular işleniyor program konukları kimler program ne zaman saat kaçta hangi kanalda başlıyor?

Gizem Olayı nedir?

Gizem öz annesinin ona eziyet ettiğini iddia ediyor. Kaynanasının tarafını tutan Gizem annesiyle barışacak mı şimdi herkes bunu merak ediyor.