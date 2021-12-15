Ece Üner ile Susma Dilek kimdir? Dilek'e ne oldu, bulundu mu?

Ece Üner ile Susma hafta içi hergün izleyicileriyle buluşuyor. Bu haftada farklı hayatları ele alan programda hangi konular ele alınacak? Programda çözümsüz kalan konu hangileri?

Dilek Kimdir?

35 yaşındaki Dilek'in annesi gözü yaşlı kızını arıyor kızından hiçbir haber alınmayan anne perişan halde.