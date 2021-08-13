Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında? Ebru Şahin'in sevgilisi kim?

Son olarak Hercai dizisinde rol alan güzel oyuncu Ebru Şahin, sosyal medya paylaşımları ile gündeme geldi. Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında ve sevgilisi kim?

Ebru Şahin, birçok dizide, filmde ve tiyatro oyunlarında yer almıştır. Hercai dizisi ile ünlenen genç oyuncu özel hayatı ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Ebru Şahin kaç yaşında? Ebru Şahin kimdir? İşte Ebru Şahin'in biyografisi...

Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşamıştır. Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol almıştır.



Son olarak ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat verdi.