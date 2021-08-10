Ebrar Karakurt kimdir,nerelidir
A Milli kadın voleybol takımımızın en genç ve en güzel isimlerinden biri olan Ebrar Karakurt kimdir,nereli ve kaç yaşında?
A Milli kadın voleybol takımımızın en genç ve en güzel isimlerinden biri olan Ebrar Karakurt kimdir,nereli ve kaç yaşında?
Voleybolcu Ebrar Karakurt kimdir? Sorusu merak ediliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımında smaçör pozisyonunda oynayan Ebrar Karakurt başarılarıyla adından söz ettiriyor. Spor severler soruyor; Voleybolcu Ebrar Karakurt boyu kaç cm? Ebrar Karakurt nereli, kaç yaşında? Ebrar Karakurt hayatı
EBRAR KARAKURT KİMDİR?
U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu. 2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.
2021 yılı itibarıyla Türkiye kadın millî voleybol takımı ve İtalya takımı Igor Gorgonzola Novara'nın oyuncusudur.
2021 Mayıs ayı itibariyle Igor Gorgonzola Novara'ya transfer oldu. İtalya liginin güçlü takımlarından Igor Gorgonzola Novara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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