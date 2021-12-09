Dr. Ülkümen Rodoplu kimdir? instagram hesabı nedir?

Show Tv ekranlarının en beğenilen Ender Saraçoğlu'nun sunduğu sağlık programı tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftada önemli konuların ele alındığı programın konukları kimlerdir? Hangi konulara değinilecek? Ender Saraçoğlu ile sağlık programı saat kaçta, ne zaman başlıyor?

ÜLKÜMEN RODOPLU KİMDİR?

4 Haziran 1961’de Ankara’da doğdu. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi mezunudur.

1987 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Aile Hekimliği uzmanlık eğitimini, 1992 yılında İzmir Atatürk Eğitim-Araştırma Hastanesi’nde tamamladı.

Uzman olarak İzmir Alsancak Devlet Hastanesi’nde Acil Servis Sorumlu Hekimi olarak çalıştı.

1995-1999 yılları arasında İzmir Alsancak Devlet Hastanesi’nde Acil Servisten Sorumlu Başhekim Yardımcısı olarak çalıştı.

1996 yılında TC Sağlık Bakanlığı bursuyla ABD Rochester Mayo Kliniği Aile Hekimliği Departmanı ve Acil Servis’te görev yaptı.

25.5.1995 yılında kurulan Türkiye Acil Tıp Derneği’nin kurucu üyeliği ve Genel Başkanlığı’nı 6 yıl süreyle yürüttü.

15 Mayıs 2004 tarihinde Avrupa Acil Tıp Birliği – European Society for Emergency Medicine (EuSEM) Başkan Vekilliğine seçildi. Bu görevi 2011 yılına kadar sürdürdü.