Dr. Gülnihal Şarman kimdir? kaç yaşında? instagram hesabı nedir?

Show Tv ekranlarının en beğenilen Ender Saraçoğlu'nun sunduğu sağlık programı tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftada önemli konuların ele alındığı programın konukları kimlerdir? Hangi konulara değinilecek? Ender Saraçoğlu ile sağlık programı saat kaçta, ne zaman başlıyor?

LİSE:

English High School 1981

Chula Vista High School, San Diego, ABD ( AFS Bursu ile) 1980

ÜNİVERSİTE:

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Tıp Eğitimi) 1987

İHTİSAS:

Baylor College of Medicine, Houston, Texas (Çocuk Hastalıkları İhtisasi) 1993