Dr. Gülnihal Şarman kimdir? kaç yaşında? instagram hesabı nedir?

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Show Tv ekranlarının en beğenilen Ender Saraçoğlu'nun sunduğu sağlık programı tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftada önemli konuların ele alındığı programın konukları kimlerdir? Hangi konulara değinilecek? Ender Saraçoğlu ile sağlık programı saat kaçta, ne zaman başlıyor?
Show Tv ekranlarının en beğenilen Ender Saraçoğlu'nun sunduğu sağlık programı tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftada önemli konuların ele alındığı programın konukları kimlerdir? Hangi konulara değinilecek? Ender Saraçoğlu ile sağlık programı saat kaçta, ne zaman başlıyor?
LİSE:
English High School 1981
Chula Vista High School, San Diego, ABD ( AFS Bursu ile) 1980
ÜNİVERSİTE:
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Tıp Eğitimi) 1987
İHTİSAS:
Baylor College of Medicine, Houston, Texas (Çocuk Hastalıkları İhtisasi) 1993
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|16
|36
|2. Hekimoğlu Trabzon
|16
|34
|3. Sivas Belediyespor
|16
|30
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|16
|30
|5. Afjet Afyonspor
|16
|28
|6. Çorum FK
|16
|28
|7. Bodrumspor
|16
|27
|8. Ankaraspor
|16
|26
|9. Somaspor
|16
|26
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|16
|26
|11. İnegölspor
|16
|24
|12. Serik Belediyespor
|16
|23
|13. Etimesgut Belediyespor
|16
|20
|14. Diyarbekirspor
|16
|18
|15. Turgutluspor
|16
|18
|16. Sarıyer
|16
|15
|17. Ergene Velimeşespor
|16
|11
|18. Adıyaman FK
|16
|10
|19. Kahramanmaraşspor
|16
|6
|20. Niğde Anadolu FK
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|15
|27
|3. Fenerbahçe
|15
|27
|4. Hatayspor
|15
|26
|5. Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|15
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|15
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|15
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|15
|14
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Erzurumspor
|13
|28
|3. Ümraniye
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|22
|7. Tuzlaspor
|13
|21
|8. İstanbulspor
|14
|20
|9. Kocaelispor
|14
|20
|10. Gençlerbirliği
|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Menemenspor
|14
|18
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|14
|14
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
|10. Aston Villa
|15
|19
|11. Leicester City
|15
|19
|12. Everton
|15
|18
|13. Brentford
|15
|17
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10