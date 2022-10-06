Doya Doya Moda Zeynep kimdir?

Doya Doya Moda yarışmacılarından Zeynep yarışmaya yeni katıldı. İzleyiciler Zeynep'in kim olduğunu merak ediyor.

DOYA DOYA MODA ZEYNEP KİMDİR?

Zeynep 25 yaşında göz zevkinin iyi olduğunu söyleyen Zeynep oldukça uyumlu giyiniyor. Zeynep'in haftayı yüksek puanlar alarak kapatacağı bekleniyor.