Doya Doya Moda Tina kimdir?

En çok izlenen Doya Doya Moda yarışma programı hafta içi her gün ekranlarda. Programın yarışmacıları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki yarışmacılardan Tina kimdir?

DOYA DOYA MODA TİNA KİMDİR?

Tina 30 yaşında yarışmaya iddialı başlayan yarışmacının kıyafet uyumu beğeniliyor. İyi puanlar alarak günü kapatan Tina'nın toplam kaç puan alacağı merakla bekleniyor. Bakalım Tina kaç puan alacak?