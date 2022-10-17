Doya Doya Moda Esra kimdir?

Moda yarışma programı Doya Doya Moda hafta içi her gün ekranlarda izleyicileriyle buluşuyor. Programın yarışmacılarının kimler olduğu merak ediliyor.

DOYA DOYA MODA ESRA KİMDİR?

28 yaşındaki Esra yarışmada iyi puanlar alıyor. Her gün kombinleri çok beğenilen Esra kendine moda konusunda güvendiğini söylüyor. Bakalım Esra'nın hafta sonu toplam puanı kaç olacak?