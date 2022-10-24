Doya Doya Moda Eda kimdir, kaç yaşında?

Ekranların en sevilen moda yarışma programı Doya Doya Moda'nın yarışmacılarının kimler olduğu merak ediliyor. Peki Doya Doya Moda'nın yarışmacılarından Eda kimdir? Kaç yaşında?

DOYA DOYA MODA EDA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Yarışmacılardan Eda güzelliğiyle dikkat çekiyor. Eda kıyafet uyumu konusunda başarılı. 30 yaşındaki Eda'nın toplam puanı merak ediliyor. Bakalım Eda'nın toplam puanı ne olacak?