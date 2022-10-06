Doya Doya Moda Aleyna kimdir?

Ekranların en sevilen moda yarışma programı Doya Doya Moda'nın yarışmacılarının kim olduğu merak ediliyor. Peki yarışmacılardan Aleyna kimdir? Kaç yaşında?

DOYA DOYA MODA ALEYNA KİMDİR?

27 yaşındaki Aleyna uyumlu giyinme konusunda oldukça başarılı görünüyor. Moda yorumcularından da iyi puan almayı başaran Aleyna'nın haftayı toplam kaç puan ile bitireceği merakla bekleniyor. Bakalım Aleyna'nın performansı nasıl olacak?