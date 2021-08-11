Dilan Çiçek Deniz kimdir, nereli ve sevgilisi kim?

Alev Alev dizisinde yer alan Dilan Çiçek Deniz Thor Saevarsson ile Bodrum'da objektiflere takıldı, genç oyuncu kısa bir süre önce Alihan Aloğlu ile yolların ayırmıştı. Dilan Çiçek Deniz kaç yaşında ve nereli ?

Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşıyor. Dilan Çiçek Deniz, Çukur dizisinde aldığı rolle popülerlik kazanmıştı.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?

Dilan Çiçek Deniz, 1995 yılında Sivas'ta doğdu. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi aldı. Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün karşılaştırmalı edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip karşılaştırmalı edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır.

Oyuncu, on beş yaşında “Güneşi Annem Sanırdım” adında şiir kitabı çıkarmıştır.

Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur. 2015 yılında Miami’de düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmiştir.

İlk rolü 2015'te Star TV'de yayınlanan “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisindeki Ebru karakteridir.

2015 yılında yayınlanan Güneşin Kızları dizisine dâhil oldu. Güneşin Kızları dizisinde "Elif" karakterine hayat verdi.

Ağustos 2016'da başlayıp Haziran 2017'de final yapan "Bodrum Masalı" adlı dizide başrol oynadı.

Show TV'de yayımlanan Çukur adlı dizide Aras Bulut İynemli ile ikinci sezon boyunca başrolü paylaşmıștır. 2016 yılında Pantene Altın Kelebek'te "yıldızı parlayan ödül"üne layık görülmüştür.