Didem Arslan'la Vazgeçme Meryem kimdir?

Didem Arslan programı tüm hızıyla devam ediyor. Programın konusu nedir konukları kimler? Program ne zaman saat kaçta hangi kanalda başlıyor? Bu haftaki konusu nedir?

Meryem Konusu

Meryem'in programa katılmasıyla dolandırdıkları da programı aradı. Herkesin şokla seyrettiği program bu haftada heyecanlı ve olaylı geçti.

Meryem'in dünya kadar kişiyi dolandırdığı iddia ediliyor. Didem hanımın şaşkın olduğu olayda mağdurlar programı sürekli arıyor ve Meryem'in dolandırıcı olduğunu iddia ediyorlar. Mağdur listesi herkesi şok etti.

Meryem'in öz annesi ve üvey babasının emniyette sabıkaları olduğu ortaya çıktı. Meryem bana sahip çıkmadınız annelik babalık yapmadınız ortalığa attınız dedi..

Meryem suçsuz mu şimdi herkes bunun cevabını merak ediyor..