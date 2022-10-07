Didem Arslan Vazgeçme Sultan kimdir?

Hafta içi her gün Show Tv ekranlarında Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme izleyicileriyle buluşuyor. Farklı konuları ve konukları ağırlayan programın bu haftaki konukları merak ediliyor. Peki programın bu haftaki konuklarından Sultan kimdir? Konusu nedir?

DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME SULTAN KİMDİR?

Bu haftaki konuklardan olan Sultan 32 yaşında. Aile içi şiddet gören çaresiz kadın Didem Arslan ve ekibinden yardım istiyor.

Kocası tarafından oğlunun kaçırıldığını iddia eden Sultan oğluna kavuşmak istiyor. Çocukluğuda yurtlarda geçen Sultan'ın evlilik hayatı da kötü geçmiş.

Şimdi perişan annenin tek isteği evlat özleminin bitmesi.