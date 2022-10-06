Didem Arslan Vazgeçme Gamze kimdir?
Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme hafta içi her gün ekranlarda. Programın konusu olan 15 yaşındaki Gamze öldürülmüş. Peki Gamze'yi kim öldürdü? Gamze neden öldürüldü?
Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme hafta içi her gün ekranlarda. Programın konusu olan 15 yaşındaki Gamze öldürülmüş. Peki Gamze'yi kim öldürdü? Gamze neden öldürüldü?
Didem Arslan Vazgeçme Gamze Kim?
15 yaşındaki Gamze öldürüldü. Gamze'yi kimin öldürdüğü bilinmiyor. Babasıyla arasındaki ilişkiyide kimse normal karşılamamıyor. Herkes Gamze'yi kimin öldürdüğünü, neden öldürüldüğünü merak ediyor.
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|O
|P
|1. Başakşehir
|7
|17
|2. Adana Demirspor
|8
|17
|3. Konyaspor
|8
|17
|4. Galatasaray
|8
|17
|5. Trabzonspor
|8
|16
|6. Beşiktaş
|8
|15
|7. Fenerbahçe
|7
|14
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|8
|12
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|8
|12
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|8
|11
|11. Alanyaspor
|8
|9
|12. Giresunspor
|7
|8
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|7
|8
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|6
|15. Antalyaspor
|7
|6
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|7
|4
|17. Sivasspor
|8
|4
|18. Hatayspor
|7
|4
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|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|7
|14
|2. Eyüpspor
|7
|14
|3. Sakaryaspor
|7
|12
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|7
|12
|5. Bodrumspor
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|11
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|6
|11
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|11
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|6
|11
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|7
|10
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|6
|9
|11. Tuzlaspor
|7
|9
|12. Göztepe
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|7
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Erzurumspor
|6
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|8
|20
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. Chelsea
|7
|13
|6. M. United
|7
|12
|7. Newcastle
|8
|11
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|8
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Leeds United
|7
|9
|13. Bournemouth
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Southampton
|8
|7
|17. Crystal Palace
|7
|6
|18. Wolves
|8
|6
|19. Leicester City
|8
|4
|20. Nottingham Forest
|8
|4