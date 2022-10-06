Didem Arslan Vazgeçme Gamze kimdir?

Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme hafta içi her gün ekranlarda. Programın konusu olan 15 yaşındaki Gamze öldürülmüş. Peki Gamze'yi kim öldürdü? Gamze neden öldürüldü?

Didem Arslan Vazgeçme Gamze Kim?

15 yaşındaki Gamze öldürüldü. Gamze'yi kimin öldürdüğü bilinmiyor. Babasıyla arasındaki ilişkiyide kimse normal karşılamamıyor. Herkes Gamze'yi kimin öldürdüğünü, neden öldürüldüğünü merak ediyor.