Didem Arslan Huriye hanım kimdir?

Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme hafta içi her gün Show Tv ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Programda çeşitli konular ve konuklar yer alıyor. Peki yeni konuklardan Huriye hanım kimdir? Kaç yaşında?

DİDEM ARSLAN YILMAZLA HURİYE HANIM KİMDİR?

Huriye hanım eski eşinin onları takip ettiğini ve tehdit edildiklerini iddia ediyor.

Didem Arslan'dan yardım isteyen Huriye hanımın sorunları çözülecek mi?