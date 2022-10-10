Didem Arslan Bengisu kimdir?

Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme hafta içi her gün Show Tv ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Programda çeşitli sorunlara çare bulunuyor. Farklı konukları ağırlayan programın yeni konuklarının kimler olduğu merak ediliyor. Peki yeni konuklardan Bengisu kimdir? Kaç yaşında?

DİDEM ARSLAN VAZGEÇME BENGİSU KİMDİR?

15 yaşındaki Bengisu babasının annesine ve kendisine işkence yaptığını iddia ediyor.

Peki anne ve kızının sorunları çözülecek mi?