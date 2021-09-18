Destan Dizisinin Yıldızı Ebru Şahin'in Son Hali Hayranlarını Şaşkına Çevirdi! Ebru Şahin kimdir? Ebru Şahin Kaç Yaşındadır? Nerelidir?

Bu aralar özel hayatı ile sık sık gündeme gelen ve Cedi Osman ile evlilik hazırlıkları yapan Ebru Şahin’in son yaptığı imajı ile görenleri şaşırttı. TRT1 ekranlarında başlayacak olan Destan dizisi için yaptığı yeni imajı ile izleyicileri karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ebru Şahin kimdir? Ebru Şahin Kaç Yaşındadır? Nerelidir?

EBRU ŞAHİN'İN YER ALACAĞI DESTAN DİZİSİNE BEKLENTİ BÜYÜK

Geçtiğimiz zamanlarda final yapan reyting rekorları kırarak izleyicileri ekran başına kilitleyen 'Hercai' dizisinde canlandırdığı 'Reyyan' karakteriyle şöhreti yakalayan ünlü oyuncu Şahin, yeni imajıyla kısa zamanda sosyal medyada gündem yarattı. Dizinin yönetmenliğini ise Emir Khalizadeh üstlendi.

İKİ GENCİN BİRBİRİNE OLAN AŞKINI ANLATIYOR

Adı ilk önce Akkız Destanı olarak açıklanan , daha sonra Destan olarak değiştirilen dizi Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden daha önceki 9. yüzyılda geçen hikayede iki gencin aşkını anlatacak. Dizinin senaryosunu ise daha önce ekranlarda yer alan başarılı dizilerden Sen Anlat Karadeniz ve Sefirin Kızı dizilerinin hikayesine imza atan Ayşe Ferda Yılmaz ve Sedef Nehir Erdem tarafından kaleme alınacak.

Geçtiğimiz günlerde NBA yıldızı sevgilisi Cedi Osman'dan Kapadokya'da peribacalarının arasında evlilik teklifi alan Ebru Şahin mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Cedi Osman'ın Şahin'e evlenme teklifi için aldığı yüzüğün fiyatı ise sosyal medya gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Milli basketbolcu Cedi'nin Şahin'e taktığı yüzüğün fiyatının 5 karat ve 1 milyon TL olduğu belirtildi.