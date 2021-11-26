Destan dizisi oyuncularından Selim Bayraktar kimdir? kaç yaşında nereli? instagram hesabı nedir?

ATV Ekranlarında yayınlanacak olan dizi Destan konusu oyuncuları merakla bekleniyor. Peki oyuncu kadrosunda kimler var konusu nedir? Destan dizisi oyuncuları kimlerdir? Konusu nedir? Hangi oyuncular oynayacaktır? Destan dizisi ne zaman başlayacaktır? Hangi kanalda yayınlanacaktır? Dizinin fragmanı yayınlandı mı? Destan dizisinin yayın tarihi belli oldu mu? Dizi, ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak mı?

Destan Dizisinin Konusu Nedir?

Destan Dizisinin Konusu Nedir Özeti HikayesiSenaryosunu Ayşe Ferda Yılmaz ve Sedef Nehir Erdem’in kaleme altığı Destan dizisi bir dönem dizisidir ve Türklerin İslamiyet’i kabul etmeden önceki döneme anlatacaktır. Dizinin başrolünde yer alan oyuncumuz Ebru Şahin Akkız karakterine hayat verecektir ve Akkız, savaşçı bir genç kızdır. Akkız karakteri Edip Tepeli’nin hayat vereceği Batuga karakterine aşık olur. Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Destan dizisine de Akkız ve Batuga arasında geçen aşk anlatılacaktır. Akkız ve Batuga arasında yaşanan destansı bir aşkı konu edinen dizide Türk kültürünün izleri ve yaşamı yansıtılacaktır.

Selim Bayraktar kimdir kaç yaşında nereli?

Selim Bayraktar, 17 Haziran 1975 tarihinde Irak, Kerkük'de doğmuştur.

Bir petrol şirketinde çalışmak için Irak'a giden Köyceğiz'li bir baba ile Kerkük'lü Türkmen annenin oğludur.

Bir ablası vardır. İlkokulu Kerkük'de okudu