Destan dizisi Akkız kimdir? kaç yaşında nereli? instagram adresi nedir?

Destan dizisini herkes merakla bekleniyor. Peki Destan dizisi oyuncuları kimlerdir? Hangi oyuncular diziye katıldı?Akkız kimdir kaç yaşında nereli instagram adresi nedir? Ebru Şahin kimdir kaç yaşında nereli? Başrol oyuncuları kimlerdir?

EBRU ŞAHİN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor. “Yıldızı Parlayanlar” ve en iyi kadın oyuncu kategorisinde bu yıl ödüle layık görülen Ebru Şahin dikkatleri üzerine çekiyor. Genç ve başarılı oyuncu Ebru Şahin'in hayatına dair bilgiler merak ediliyor. İşte, Ebru Şahin'in hayatı ve biyografisi.

Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı.

Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı. İstanbullu Gelin dizisinde oynadığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olduktan sonra Hercai dizisinde başrolü üstlendi.