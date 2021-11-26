Destan Çolpan Hatun kimdir? İpek Karapınar kimdir? kaç yaşında nereli?

Destan dizisi oyuncuları kimlerdir? Konusu nedir? Hangi oyuncular oynayacaktır? Destan dizisi ne zaman başlayacaktır? Hangi kanalda yayınlanacaktır? Dizinin fragmanı yayınlandı mı? Destan dizisinin yayın tarihi belli oldu mu? Dizi, ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak mı?

Destan oyuncuları ve konusu nedir? Destan dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda?

Ekranlarda yakın zamanda izleyici karşısına çıkacak olan Destan dizisi oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Destan dizisinin merakla beklenen fragmanı yayımlandı. ‘Destan’ın ilk fragmanına Ebru Şahin’in canlandırdığı Akkız’ın “Ben Dağ’ın kızı, Akkız! Eli olmayana el olmaya geldim... Ayağı olmayana yol olmaya geldim. Eksiği tam yapmaya, köleyi hür kılmaya, destanımı dağa göğe yazmaya geldim” sözleri damga vurdu. Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'ın mücadelesinin ele alındığı Destan dizisinin başrol oyuncuları Ebru Şahin ve Edip Tepeli.

İpek Karapınar

Azize İpek Karapınar Türk oyuncu.

Doğum tarihi:

20 Mart 1984 (37 yıl yaşında), İstanbul

Eğitim:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı

Meslek:

Dizi oyuncusu

Ebeveynleri:

İbrahim Karapınar, Ayşe Yılmaz