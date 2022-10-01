Çöp Adam dizisinin oyuncuları kimler?

Ekranların yeni dizisi Çöp Adam'ın fragmanı yayınlandı. İzleyiciler yeni dizinin başlayacağı tarihi merakla bekliyor.

ÇÖP ADAM DİZİSİ

OGM Pictures’ın Star TV için çekeceği Çöp Adam dizisinin erkek başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu olacak. Saplantılı bir adamın etkileyici aşk hikâyesini anlatacak Çöp Adam dizisinin yayın tarihi ekim 2022 olarak planlanıyor.

Yeni dizinin başlayacağı tarihin açıklanması merakla bekleniyor.



