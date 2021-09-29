Ceylan Önkol Kimdir? Ceylan Önkol Nasıl Öldürüldü?

Ceylan Önkol Nerelidir? Kaç Yaşında ve Nasıl Can Verdi?

Ceylan Önkol, 16 Eylül 1997 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Diyarbakır’ın Lice ilçesi Şenlik Mahallesi'nde yer alan Hambaz mezrasında 28 Eylül 2009 tarihinde koyunlarını otlatan 12 yaşındaki Ceylan Önkol havan mermisinin patlamasıyla hayatını kaybetti. Patlama üzerine olay yerine giden köylüler Ceylan'ın parçalanmış cesediyle karşılaşmıştı. Doktor ve savcı "güvenlikli olmadığı" gerekçesiyle Ceylan'a olay yerinde otopsi yapmamıştı. Ceylan'ın cesedi 6 saat olay yerinde bekletildikten sonra jandarma karakoluna götürülmüştü. Otopsi burada yapılmıştı. Otopsinin ardından hazırlanan adli muayene tutanağında Ceylan'ın vücudunun çeşitli bölgelerinde irili ufaklı şarapnel parçası görüldüğü belirtilmişti. Aile askeri birlikten atılan havan atışıyla kızlarının öldüğünü iddia ederken, Genelkurmay Başkanlığı bölgede havan atışı yapılmadığını açıklamıştı. Ölümünün 12.yılında sosyal medyada unutulmayıp anılan kız çocuğu zihinlerden silinmiyor.



Olaya ilişkin Tarkan ve Sezen Aksu düetiyle Ceylan şarkısı yazılıp, seslendirilmiştir;

‘’Ah yüreğimde dört nala atlar

Atların sağrısında kanatlar

Sağ yanım boydan boya Mezopotamya

Sol yanımda Rumeli ağıtları patlar

Gözlerime astılar seni

Ceylanım kör oldum ben

Ne havan topu ne mermi

Senle vuruldum ben

Ah gözümün yaşı sel Selanik

Diyarbekir’e bir türkü selalık

Gezme Ceylan, bu dağlarda gezme

Gece gerdanlık, gündüz mezarlık’’

kaynak:bölgegündem