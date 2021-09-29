Ceylan Önkol Kimdir? Ceylan Önkol Nasıl Öldürüldü?
Ceylan Önkol nerelidir? Kaç yaşında ve nasıl can verdi. Ceylan Önkol'un ölümüne dair detaylar ve mahkeme kararına ilişkin tüm merak edilenler aşağıda.
Ceylan Önkol Nerelidir? Kaç Yaşında ve Nasıl Can Verdi?
Ceylan Önkol, 16 Eylül 1997 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Diyarbakır’ın Lice ilçesi Şenlik Mahallesi'nde yer alan Hambaz mezrasında 28 Eylül 2009 tarihinde koyunlarını otlatan 12 yaşındaki Ceylan Önkol havan mermisinin patlamasıyla hayatını kaybetti. Patlama üzerine olay yerine giden köylüler Ceylan'ın parçalanmış cesediyle karşılaşmıştı. Doktor ve savcı "güvenlikli olmadığı" gerekçesiyle Ceylan'a olay yerinde otopsi yapmamıştı. Ceylan'ın cesedi 6 saat olay yerinde bekletildikten sonra jandarma karakoluna götürülmüştü. Otopsi burada yapılmıştı. Otopsinin ardından hazırlanan adli muayene tutanağında Ceylan'ın vücudunun çeşitli bölgelerinde irili ufaklı şarapnel parçası görüldüğü belirtilmişti. Aile askeri birlikten atılan havan atışıyla kızlarının öldüğünü iddia ederken, Genelkurmay Başkanlığı bölgede havan atışı yapılmadığını açıklamıştı. Ölümünün 12.yılında sosyal medyada unutulmayıp anılan kız çocuğu zihinlerden silinmiyor.
Olaya ilişkin Tarkan ve Sezen Aksu düetiyle Ceylan şarkısı yazılıp, seslendirilmiştir;
‘’Ah yüreğimde dört nala atlar
Atların sağrısında kanatlar
Sağ yanım boydan boya Mezopotamya
Sol yanımda Rumeli ağıtları patlar
Ceylanım kör oldum ben
Ne havan topu ne mermi
Senle vuruldum ben
Ah gözümün yaşı sel Selanik
Diyarbekir’e bir türkü selalık
Gezme Ceylan, bu dağlarda gezme
Gece gerdanlık, gündüz mezarlık’’
kaynak:bölgegündem
|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|16
|2. Trabzonspor
|7
|15
|3. Altay
|7
|15
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Hatayspor
|7
|13
|6. Konyaspor
|7
|13
|7. Alanyaspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|11
|9. Karagümrük
|7
|11
|10. Galatasaray
|7
|11
|11. Sivasspor
|7
|9
|12. Adana Demirspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|7
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|7
|6
|16. Kasımpaşa
|7
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|7
|6
|18. Göztepe
|7
|5
|19. Giresunspor
|7
|2
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Erzurumspor
|7
|15
|4. Eyüpspor
|7
|13
|5. Bandırmaspor
|7
|12
|6. Tuzlaspor
|6
|11
|7. Samsunspor
|6
|10
|8. Kocaelispor
|6
|10
|9. Manisa FK
|7
|9
|10. Menemenspor
|7
|8
|11. Gençlerbirliği
|7
|8
|12. Boluspor
|6
|7
|13. İstanbulspor
|6
|7
|14. Altınordu
|7
|7
|15. Adanaspor
|7
|6
|16. Denizlispor
|7
|6
|17. Balıkesirspor
|6
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|6
|13
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|6
|9
|12. Watford
|6
|7
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Wolverhampton
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Southampton
|6
|4
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0