Ceyda Ersoy Kimdir? Ciciş kardeşler kaç yaşında?

İntihar girişimiyle gündeme gelen Ceyda Ersoy, 30 Eylül 1988 yılında Mersin'de dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Mersin'de özel okullarda tamamlayan Ceyda Ersoy, üniversite eğitimini ise Ankara Bilkent Üniversitesi'nde tamamladı ve İstanbul Kültür Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nü bitirdi. Üniversite okuduğu yıllarda aynı zamanda Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro bölümüne devam etti. 2008 yılında kendisinden 4 yaş büyük olan ablası Esra Ersoy'la birlikte yapımcılığını Fatih Aksoy'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Kartal Tibet'in oturduğu 'Hayat Güzeldir' isimli dizide Cem Davran, Alp Kırşan, Begüm Kütük ve Merve Sevi ile birlikte rol almıştır. Cicişler lakaplı Esra-Ceyda kardeşlerin YouTube ve Twitter'da yayınladıkları klip ve fotoğrafları bulunuyor. 2010 yılının Mart ayında 'Top Model Of Turkey' yarışmasında Miss Fotomodel Of Turkey seçilen Ceyda Ersoy, 2012 yılının Kasım ayında ise Çin'de yapılan 'Miss Fotomodel of the world'de ise Türkiye'yi Miss Fotomodel olarak temsil etti.

Ceyda Ersoy'un Yer Aldığı Projeler

2014- Şipşak Anadolu (Sinem Filmi)

2011 Ruffles Reklamı

2009-2010- Burger King Reklamları- Vodofone Reklam Filmi

2009- Kandıramazsın Beni (TV Programı)

2009- Manga Dünyanın Sonuna Doğmuşum Şarkısının Klibinde Oynadı

2008- Çarkıfelek (Hostes)

2008- Hayat Güzeldir (Dizi)