Cevheri Güven Kimdir?
Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Cevheri Güven aslında kim? Youtube'da 361 bin abone sayısına sahip olsa da videoları abone sayısından kat be kat daha fazla izlenmekte. Youtube'da siyasi içerikli video paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan Cevheri Güven'i daha yakında tanıyalım.
CEVHERİ GÜVEN KİMDİR ? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
Cevheri Güven, 25 Kasım 1977 tarihinde dünyaya geldi. Eğitim hayatının ardından1999 yılında Ankara'da gazetecilik mesleğine başlayan Cevheri Güven Cem Uzan'ın kurduğu Star Gazetesi Ankara bürosunun ilk stajyeridir. Başkentte birçok gazetede yaptığı siyasi haberlerin ardından Star Gazetesi'nde haber müdürü olarak görev almıştır. Daha sonra isten çıkarılan Cevheri Güven 2015 yılının Mayıs ayında yeniden kurulan Nokta Dergisi'nde Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmiştir.
CEVHERİ GÜVEN NEDEN GÜNDEM OLDU?
Cevheri Güven, Sedat Peker hakkında yaptığı açıklamalar sonucunda sosyal medyada gündem olmuştu. Güven, meydana gelen güncel olaylar hakkında değerlendirmelerde bulunduğu videoları YouTube üzerinden yayınlıyor.
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