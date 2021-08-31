Cengizhan Ankara kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Kahramankazan ilçesi İmrendi Köyü’nde doğan Ankara, ilkokulu İmrendi İlkokulunda, ortaokul ve liseyi Yenimahalle Halide Edip Lisesinde tamamladı. 2003 yılında Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Karabük Kaymakam Adayı olarak mesleğe başlayan Ankara sırasıyla Muğla/Köyceğiz ve Çanakkale/Gelibolu İlçelerinde Kaymakam refikliği, Bilecik/Söğüt ve Aydın/Kuyucak ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. Ankara Sosyal Bilgiler Üniversitesin’de dil eğitimi alan Ankara, çeşitli inceleme ve araştırmalarda bulunmak ve United Of Kingdom’un yönetim sistemi ve işleyişini yerinde görmek amacıyla 2018-2019 yılları arasında İngiltere’de bulunmuş ve University of Liverpool’da öğrenim görmüştür.