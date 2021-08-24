Cengiz Nayman kimdir, nereli ve kaç yaşında?

1983 yılında Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri’de tamamladı. 2008 yılında Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitiren Kaymakamımız, 2009 yılında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nda Vergi Denetmeni olarak memuriyet hayatına başladı. Kaymakamımız 2012 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda İş Müfettişi olarak çalışmaya başladı. 2015 yılında yapılan Kaymakam Adaylığı Sınavında başarılı olarak 104. Dönem Kaymakam Adayı oldu. Sivas-Zara, Tokat-Almus, Afyonkarahisar-Evciler ilçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptı. Cengiz NAYMAN İngilizce ve Almanca bilmektedir.