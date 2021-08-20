Cemal DEMİRYÜREK kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Cemal DEMİRYÜREK kimdir, nereli ve kaç yaşında?
1980 yılında İstanbul'da doğdu.
İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da, Üniversite tahsilini Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F. iktisat bölümünde tamamladı.
30.07.2004 tarihinde Tokat Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliğine başladı.
Amasya-Hamamözü, Karabük-Eflani ilçelerinde Kaymakam vekilliği yaptı.
İngiltere'de 10 ay süreli İngilizce dil eğitimi kursuna katılmış,
2008–2010 yılları arasında Van-Çatak,
2010-2013 yılları arası Sivas-Hafik,
2013-2016 yılları arası Kırklareli-Pınarhisar,
2016-2020 yılları arası Düzce -Kaynaşlı İlçelerinde görev yapmış,
14 Temmuz 2020 tarih ve 31185 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2020/362 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Pamukova İlçe Kaymakamı olarak atanmıştır.
İyi derecede İngilizce bilen Kaymakam Cemal DEMİRYÜREK evli ve iki çocuk babasıdır.
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