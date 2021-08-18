İrem Derici ile adı aşk dedikodularına karışan Cem Belevi kimdir, nereli ve kaç yaşında?

İrem Derici ile adı aşk dedikodularına karışan Cem Belevi kimdir? Cem Belevi nereli? Cem Belevi kaç yaşında? Cem Belevi kimdir? Belevi, 4 Haziran 1987 tarihinde İzmir'de ressam bir anne ve piyanist bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. 7 yaşında ailesinin de desteği ile piyano dersleri alarak müziğe ilk adımlarını atmış oldu. 13 yaşında gitar çalmasını öğrenmeye başladı. Okul yıllarında konserler veren Belevi, ilk bestelerini de o yıllarda yapmaya başladı. Üniversite eğitimi için İngiltere’ye gitti. 5 sene kaldığı İngiltere’de ilk 6 ay Cambridge'te dil eğitimi, sonrasında 1 yıl LondraDavid Game College'ta ekonomi ve 3 sene Brunel Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme okuyarak üniversite eğitimini tamamladı. Üniversite yılları sırasında Londra'nın büyüleyici ve romantik atmosferinde onlarca beste yaptı. Ayrıca Londra’dayken London Scholl Of Contemporary Music (LCCM)'te; Blues, Jazz ve Şan eğitimi aldı. Üniversiteden mezun olduktan sonra kariyerine Londra’da dünyaca ünlü bir şirkette çalışarak başladı. ancak müzik yapma isteği ile her şeyi bırakarak Türkiye’ye döndü ve 2011 yılında albüm çalışmalarışladı. Cem Belevi, 2013 yılında ilk albümü “Bilmezsin”i çıkarttı. Ajda Pekkan'dan dinlediğimiz 'Kim Ne Derse Desin' isimli şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı. Ve Ayşe Akın, “Kim Ne Derse Desin” şarkısında Cem Belevi ile düet yaptı. DMC müzikten çıkan İlk single'ı olmasına rağmen klip üç ayda yaklaşık 15 milyon kez tıklandı. Albümleri : 2013 - Bilmezsin 2015 - Kim Ne Derse Desin (single) # cem belevi hangi dizilerde oynadı, cem belevi kaç kere sever insan indir, cem belevi kaç kilo, cem belevi hangi burç, cem belevi hangi takımlı, cem belevi kaç yaşında, cem belevi kaç kere sever insan sözleri, kaç kere sever insan cem belevi lyrics, cem belevi kim ne derse desin aşk için, cem belevi kac kere sever insan скачать, cem belevi kac kere sever insan yukle, cem belevi nasıl ünlü oldu, cem belevi kim ne derse desin indir, cem belevi kim, cem belevi kimin oğlu, cem belevi kiminle beraber, cem belevi nerede oturuyor, cem belevi nerede oynuyor, cem belevi kiminle evli, cem belevi zehra yılmaz neden ayrıldı, benden ne olur cem belevi, cem belevi neden ayrıldı, cem belevi kalk gidelimden neden ayrıldı, cem belevi nerede yaşıyor, cem belevi nin yeni şarkısı, cem belevi cem belevi, , cem belevi sevgilisinden neden ayrıldı, Cem Belevi, Cem Belevi kim?, Cem Belevi kimdir?, Cem Belevi nereli?, Cem Belevi kaç yaşında?, Cem Belevi irem derici

Kaynak:Turkuaz Gazetesi