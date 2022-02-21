Canım Annem Sümbül kimdir? Sümbül Aslen kimdir?

Ekranların yeni dizisi Canım Annem sevilerek seyrediliyor. Dizinin oyuncularının kim olduğu da merakla araştırılıyor. Peki dizi oyuncularından Sümbül kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

BELMA MAMATİ KİMDİR?

Belma Mamati 25 Eylül 1968 Samsun doğumlu olup Oyuncu olarak tanınmaktadır.