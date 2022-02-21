Canım Annem Selin Sezgin kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
TV 8 ekranlarının sevilerek seyredilen yeni dizisine ilgi arttı. Peki dizi oyuncularından Selin Sezgin kimdir?
TV 8 ekranlarının sevilerek seyredilen yeni dizisine ilgi arttı. Peki dizi oyuncularından Selin Sezgin kimdir?
SELİN SEZGİN KİMDİR?
Selin Sezgin 20 Haziran 1990 tarihinde doğmuş ve üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümünde tamamlamıştır. 2006 yılında Zeytinyağlı Yiyemem Aman filmindeki Emine rolüyle oyunculuğa adım atan genç oyuncu Kanal 7 yapımı Elif dizisi ile televizyon dünyasında büyük üne kavuşmuştur.
Çoğumuzun Süper Baba dizisi ile tanıdığımız usta oyuncu Ümit Çırak’tan oyunculuk dersleri alan güzel ve yetenekli oyuncumuzun yer aldığı son proje 2019 yılında Emre Çaltılı’nın yazıp yönettiği Hayatta Olmaz filmidir.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|25
|55
|2. 1461 Trabzon FK
|25
|55
|3. Sivas Belediyespor
|25
|48
|4. Bodrumspor
|25
|47
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|25
|45
|6. Çorum FK
|25
|43
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|25
|43
|8. Somaspor
|25
|42
|9. Afjet Afyonspor
|25
|41
|10. Ankaraspor
|25
|35
|11. İnegölspor
|25
|34
|12. Etimesgut Belediyespor
|25
|32
|13. Serik Belediyespor
|25
|30
|14. Diyarbekirspor
|25
|28
|15. Adıyaman FK
|25
|28
|16. Sarıyer
|25
|26
|17. Turgutluspor
|25
|24
|18. Ergene Velimeşespor
|25
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|25
|13
|20. Niğde Anadolu FK
|25
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|63
|2. Konyaspor
|25
|49
|3. Adana Demirspor
|26
|44
|4. Başakşehir
|25
|43
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Karagümrük
|26
|36
|11. Gaziantep FK
|25
|35
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Antalyaspor
|26
|31
|14. Kasımpaşa
|26
|29
|15. Galatasaray
|25
|29
|16. Göztepe
|25
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|25
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|25
|49
|3. Erzurumspor
|25
|46
|4. İstanbulspor
|24
|42
|5. Eyüpspor
|23
|41
|6. Bandırmaspor
|24
|40
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|25
|33
|10. Manisa Futbol Kulübü
|25
|33
|11. Tuzlaspor
|23
|31
|12. Keçiörengücü
|24
|31
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Kocaelispor
|24
|28
|15. Menemen Belediyespor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|24
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|25
|57
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
|7. Wolverhampton Wanderers
|24
|40
|8. Tottenham
|23
|39
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Leicester City
|23
|27
|12. Aston Villa
|24
|27
|13. Crystal Palace
|25
|26
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|24
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Watford
|24
|18
|19. Burnley
|22
|17
|20. Norwich City
|25
|17