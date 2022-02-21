Canım Annem Selin Sezgin kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

TV 8 ekranlarının sevilerek seyredilen yeni dizisine ilgi arttı. Peki dizi oyuncularından Selin Sezgin kimdir?

SELİN SEZGİN KİMDİR?

Selin Sezgin 20 Haziran 1990 tarihinde doğmuş ve üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümünde tamamlamıştır. 2006 yılında Zeytinyağlı Yiyemem Aman filmindeki Emine rolüyle oyunculuğa adım atan genç oyuncu Kanal 7 yapımı Elif dizisi ile televizyon dünyasında büyük üne kavuşmuştur.

Çoğumuzun Süper Baba dizisi ile tanıdığımız usta oyuncu Ümit Çırak’tan oyunculuk dersleri alan güzel ve yetenekli oyuncumuzun yer aldığı son proje 2019 yılında Emre Çaltılı’nın yazıp yönettiği Hayatta Olmaz filmidir.