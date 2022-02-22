Canım Annem Rüstem kimdir?

Canım Annem dizisi hafta içi her gün TV 8 ekranlarında. Dizi oyuncuları da merakla araştırılıyor. Peki dizi oyuncularından Rüstem kimdir?

Canım Annem Rüstem Mehmet Emin Önal kimdir?

Mehmet Emin Önal kimdir? 29 Eylül 1975, İstanbul doğumlu. Mehmet Emin Önal, tiyatro çalışmaları yanı sıra kamera önü oyunculuğa 2005 yılında Belalı Baldız dizisinde rol alarak başladı. Ardından Gönülçelen, Olaylar Olaylar, Jet Sosyete, Arka Sokaklar, Krügers Odyssee, Söz, Kırmızı Oda, Şeref Bey gibi birçok film ve dizide rol aldı.

29 Eylül 1975 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Mehmet Emin Önal, oyuncu olarak tanınmaktadır. Belalı Baldız adlı dizide rol alarak ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Mehmet Emin Önal, sonrasında birçok dizi ve filmde rol almıştır. Başarılı oyuncu Mehmet Emin Önal, ayrıca Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Jet Sosyete, Şeref Bey ve Canım Annem adlı dizilerde de rol almıştır.