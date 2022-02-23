Canım Annem Murat kimdir?

Tv 8 ekranlarında başlayan yeni dizi Canım Annem hafta içi her gün izleyicilerle buluşuyor. Dizi oyuncuları da merakla araştırılıyor. Peki dizi oyuncularından Murat kimdir?

Canım Annem dizisinde Murat karakterine hayat veren Erol Gedik, 1980 yılında dünyaya geldi. Gedik, M.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Üniversite senelerinde, kiteboard, snowboard, wakeboard ve dövüş sporları ile ilgilendi.